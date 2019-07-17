Азиатско-Тихоокеанский форум по управлению интернетом APrIGF открылся во Владивостоке

В среду в Дальневосточном федеральном университете состоялась церемония официального открытия Азиатско-Тихоокеанского форума по управлению интернетом APrIGF 2019.

Форум собрал почти 300 участников из 50 стран мира. В течение трех дней на заседаниях, секция и круглых столах выступят более 100 докладчиков. Координационный центр доменов .RU/.РФ является принимающей стороной мероприятия, сообщается на сайте организации.

Открывая форум, директор Центра Андрей Воробьев отметил, что ведомство как регистратура национальных российских доменов верхнего уровня .RU и .РФ принимает активное участие в организации самых разных российских и международных мероприятий по управлению интернетом, и APrIGF занимает здесь особое место.

«2019 год стал юбилейным и для APrIGF, который отмечает свое 10-летие, и для Российского форума по управлению интернетом, который в этом году был проведен тоже в 10-й раз. Первый RIGF прошел в 2010 году, в год делегирования России домена .РФ. Тогда появление IDN-домена .РФ было встречено с немалым скептицизмом – многие не верили в то, что домен будет востребован, а некоторые эксперты вообще опасались, что появление IDN-доменов разрушит интернет. Сегодня ясно, что все опасения были напрасны – IDN-домены существуют и развиваются, их немало в Азиатско-Тихоокеанском регионе, и именно с их помощью в интернете сохраняется культурный код разных стран и народов», – сказал он.

Директор Центра также напомнил, что в 2019 году свой юбилей отмечает национальный российский домен .RU, и 25-летию .RU будут посвящены некоторые мероприятия APrIGF.

Андрей Воробьев зачитал приветствие участникам APrIGF 2019 от администрации президента России Владимира Путина. «Мы рады тому, что международная общественность избрала нашу страну в качестве места проведения Форума по управлению интернетом в Азиатско-Тихоокеанском регионе, одном из важнейших регионов мира», – говорится в нем.

В приветствии отмечается важность сохранения свободы выбора и конкуренции в интернете как на национальном, так и на региональном и глобальном уровнях: «Монополия отдельного взятого государства или группы государств на формирование и реализацию повестки дня в области управления интернетом не способствует продуктивному, равноправному диалогу с участием всех ключевых заинтересованных сторон. Это должна быть совместная работа всего международного сообщества под эгидой ООН. Такая коллективная работа должна ставить своей целью и недопущение фрагментации интернета как уникального глобального ресурса, обеспечивающего связность многих тысяч сетей и основанного на единстве системы доменных имен, ключевых элементов инфраструктуры и универсальных протоколах передачи данных».

Особое внимание уделено 25-летнему юбилею домена .RU и Рунета, при этом в документе подчеркивается, что достигнутыми за этот срок успехами в развитии интернета самая большая по территории страна в мире обязана открытости ее интернет-индустрии, подлинно конкурентной среде и активному сотрудничеству на равной основе всех ключевых заинтересованных сторон.

Продолжил церемонию открытия APrIGF 2019 вице-губернатор Приморского края по информатизации и социальной сфере Сергей Максимчук, который рассказал о применении цифровых технологий в сфере государственного управления края.

Председатель правительства Республики Саха (Якутия) Владимир Солодов отметил, что Дальний Восток и Дальневосточный федеральный округ – это очень большая территория, и для многих участников, в том числе и российских, было неожиданностью узнать, что Якутия входит в состав ДФО и является одним из ведущих регионов России в плане цифровизации и интернетизации.

Так, в Якутии доступ к интернету организован в 512 населенных пунктах, в которых проживает 99,3% населения, причем 87% населения пользуются интернетом каждый день.

«Интернет дает каждому равное качество государственных услуг. С помощью интернета мы можем улучшать условия жизни, развивать общественные институты и строить наше будущее», – сказал Владимир Солодов.

Руководитель постоянного комитета при министерстве информатизации Республики Бангладеш, председатель форума по управлению интернетом Республики Бангладеш Хасанул Хак Ину призвал всех участников форума к выработке единой позиции в отношении самых разных аспектов интернета.

Он отметил, что все локальные и национальные сегменты сети являются неотъемлемой частью глобального интернет-пространства, и именно поэтому необходимо вырабатывать единые подходы к вопросам безопасности, управления интернетом, цифровой экономики. Особое внимание Хасанул Хак Ину уделил необходимости заключения мирового соглашения по киберпространству и разработке в ООН рамочного законодательства в отношении интернета и цифровой экономики.

«Регулирование интернета в России также происходит с позиции того, что российский интернет является частью глобального интернета, и именно с таким подходом мы и выходим к мировому сообществу. Россия открыта для взаимодействия по любым вопросам со всеми странами мира, и мы нацелены на совместную работу в области разработки политик, построения бизнеса, создания технических стандартов», – продолжил тему Андрей Воробьев.

О том, как важно услышать мнение каждого региона, каждой страны и каждого человека, шла речь в выступлении руководителя секретариата Глобального форума по управлению интернетом при ООН Ченгетая Масанго.

«В Азиатско-Тихоокеанском регионе проникновение интернета в отдельных странах достигает 100%, но в других странах региона оно менее 50%. И все эти страны преследуют общую цель – обеспечить устойчивое развитие региона. Мы бы хотели дать всем возможность использовать преимущества, которые предоставляет интернет, и привлечь к обсуждению вопросов управления интернетом представителей самых разных сообществ», – сказал он.

Вопросы управления интернетом не могут обсуждаться без участия технического сообщества. Генеральный директор MSK-IX Елена Воронина рассказала о роли, которую точки обмена трафиком играют в развитии глобальной сети: «Точки обмена трафиком Internet Exchange делают интернет быстрее и эффективнее и являются важным элементом локализации регионального трафика, что для нас с учетом географии России очень важно. Хочу также отметить, что московская точка обмена трафиком MSK-IX – классический пример мультистейкхолдерной модели: она была создана в 1995 году на основе договоренностей семи провайдеров о создании в Москве первой российской IX».

В заключение директор регистратуры домена верхнего уровня .ASIA, руководитель секретариата Азиатско-Тихоокеанского регионального форума по управлению интернетом Эдмун Чанг поздравил всех с началом форума и пожелал успешной работы.

Также на открытии форума выступили руководитель Мультистейкхолдерной управляющей группы (MSG) Азиатско-Тихоокеанского регионального форума по управлению интернетом Раджнеш Сингх, проректор ДВФУ Виктория Панова, куратор молодежного форума APrIGF Дженна Фанг.