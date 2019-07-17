Задержан организатор терактов в Мумбаи в 2008 году

Телеканал GeoTV со ссылкой на источники в контртеррористических подразделениях Пакистана сообщил об аресте в этой стране главаря запрещенной в России террористической организации «Джамаат-уд-Дава» Хафиза Сайеда, организовавшего теракты в индийском Мумбаи в 2008 году.

По сведениям пакистанского телеканала Сайеда задержали по пути из Лахора в Гуджранвалу в пакистанском Пенджабе, передает ТАСС.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, 26 ноября 2008 года 10 террористов, прибывшие морем из Карачи, устроили в городе кровавую бойню. Разбившись на группы, они расстреливали людей на улицах, в кафе, на вокзале. Затем засели в трех пятизвездочных отелях и в течение двух суток оказывали сопротивление, пока не были уничтожены спецназом и полицией.

Жертвами боевиков тогда стали 166 человек, в их числе и иностранные граждане

1 ноября 2012 года известный пакистанский террорист Мохаммед Касаб, который является единственным выжившим исполнителем терактов в индийском городе Мумбаи в 2008 году, был повешен в индийской тюрьме.