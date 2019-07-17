Экс-президент Эквадора заявил о вмешательстве Ассанжа в выборы в США

Экс-президент Эквадора Рафаэль Корреа считает, что во время нахождения в эквадорском посольстве в Лондоне основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы вмешивался в президентские выборы в США 2016 года.

По его словам, «оправданием для WikiLeaks было то, что они предоставляли правдивую информацию», которая касалась «только Хиллари Клинтон, но не Дональда Трампа», передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNN.

«Мы заметили, что он вмешивался в выборы, и мы этого не допускаем, потому что у нас есть принципы, очень ясные ценности, так как мы не хотели бы, чтобы кто-то вмешивался в наши выборы. Мы не позволим, чтобы это произошло с иностранным государством и другом, таким как США», – заявил Корреа.

Ранее Британия и Эквадор договорились об условиях экстрадиции Ассанжа.

Напомним, в июне глава МВД Британии подписал запрос на экстрадицию Ассанжа в США. После этого телеведущий Владимир Соловьев указал на лицемерие Великобритании и США в деле Ассанжа.

Телекомпания CNN утверждает, что основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж якобы лично руководил публикацией компрометирующей информации из посольства Эквадора в Лондоне с целью вмешательства в американские выборы 2016 года.

WikiLeaks в июле 2016 года опубликовал внутреннюю переписку национального комитета Демократической партии (НКДП) США, что негативно отразилось на популярности соперницы Дональда Трампа, кандидата от демократов Хиллари Клинтон.