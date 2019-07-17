На трех иностранных капитанов-браконьеров завели дела в Приморье

УСФБ по Приморью сообщило о возбуждении уголовных дел в отношении капитанов трех иностранных рыболовецких судов за незаконный промысел в российских водах.

«На момент задержания экипажи судов осуществляли добычу водных биологических ресурсов. На всех маломерных плавсредствах обнаружены сети, лед, навигационное оборудование, средства связи и охлажденный кальмар. Никаких документов, разрешающих промысел в исключительной экономической зоне России, у капитанов-иностранцев не оказалось», – передает РИА «Новости» сообщение пограничников.

В управлении добавили также, что дела возбуждены по статье «Нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ».

Напомним, в 2016 году при задержании судна КНДР в Приморье пострадали двое российских военных.