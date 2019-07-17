МИД России оценил перспективы выполнения Украиной минских договоренностей

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что заверения Киева о готовности выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после выборов в Верховную раду.

«Сигналы, направлявшиеся президентом Владимиром Зеленским в период (президентской) избирательной кампании и сразу после его избрания, были весьма противоречивыми. Рассчитываем, что недавние заверения Киева о готовности полностью выполнять минские договоренности оформятся в практическую политику после досрочных выборов в Верховную Раду», – приводит РИА «Новости» слова Лаврова со ссылкой на «Аргументы и факты».

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, в данный момент главное – покончить с войной и услышать людей, которые хотят мира, «чтобы они могли свободно говорить на родном, русском, языке, чтобы соблюдались их социально-экономические права».

«Все это зафиксировано в минском «Комплексе мер», – отметил Лавров.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал выполнить все пункты Минских соглашений.

Напомним, во вторник Россия решила вынести на обсуждение СБ ООН нарушение Украиной Минских соглашений.