В центре Москвы загорелась гостиница

В Пресненском районе Москвы загорелось здание гостиницы, находящееся по адресу Мукомольный проезд, 4А, сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, из здания было эвакуировано около 70 человек, передает ТАСС.

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили, что пожар произошел на кровле двухэтажного кирпичного здания старой постройки.

Позднее источник в экстренных службах сообщил, что площадь возгорания составила 5 квадратных метров, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Напомним, в октябре прошлого года в Москве горела гостиница «Останкино», а в августе в центре столицы произошел пожар в гостинице «Металлург».