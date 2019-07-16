Турецкие отели снизили цены из-за оттока клиентов из России

Турецкие отели снизили цены после повышения летом 2019 года, на этот шаг их вынудило пойти уменьшение клиентов, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Некоторые отели подняли цены после успешного сезона 2018 года, из-за чего нагрузка в этом году снизилась до 70-90%, передает «Интерфакс» со ссылкой на АТОР.

Отмечается, что теперь отели вынуждены предоставлять скидки в размере 10-15% на определенные даты.

В АТОР пояснили, что россияне, в отличии от европейцев, готовы ехать на отдых в Турцию только при снижении цены.

По итогам 2019 года в Турции ожидают более 6 млн российских граждан.