Россиян хотят предупреждать о звонках роботов

Гендиректор «Яндекса» в России Елена Бунина поддержала идею о том, что человек должен быть предупрежден, если ему поступил звонок от робота, например, «представляющего» коммерческую компанию, сообщил член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Антон Горелкин.

«Если вам, например, поступают на телефон «холодные звонки» от разных коммерческих фирм, то в части случаев с вами разговаривает робот. Искусственный интеллект (ИИ) может отвечать на ваши вопросы, менять интонации», – передает ТАСС слова Горелкина, прокомментировавшего встречу парламентариев с Буниной.

По словам депутата, неопытный человек далеко не сразу понимает, что говорит с машиной, или не понимает вообще, поэтому, по мнению Горелкина, оператор этого ИИ обязан предупреждать клиента, что общаться с ним будет программа, «потому что человек несет ответственность за свои слова, а за что может отвечать робот – малопонятно».

«Елена Бунина согласилась с моей позицией. Сказала, что, конечно, правильно и честно – предупреждать человека заранее, что он будет иметь дело с искусственным интеллектом», – привел Горелкин слова гендиректора «Яндекса».

При этом он не смог ответить, «делает ли так сам «Яндекс» во всех своих проектах, где ИИ контактирует с людьми».

Напомним, в понедельник беспилотный автомобиль «Яндекса» нарушил ПДД в ходе тестирования в Москве.