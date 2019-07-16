Аудитория Telegram поддержала удаление постов с оскорблением госсимволов

Блокировка постов в соцсетях, содержащих оскорбление государственных символов России, вызывает одобрение большей части аудитории Telegram, следует из опроса, проведенного крупным каналом данного мессенджера «Медиатехнолог».

В качестве примера канал, имеющий более 58 тыс. подписчиков, привел одну из размещенных Facebook записей, в которой на фоне флага России используется нецензурное слово, а на герб нанесена свастика.

На вопрос «Как вы считаете, правильно ли требовать удаления такого контента?» 75% пользователей канала ответили «да», только 25% – «нет» (данные на 10:30 16 июля).

Ранее это изображение вызвало претензии со стороны Генеральной прокуратуры, которая потребовала ограничить доступ к иллюстрации, ссылаясь на закон о недопустимости оскорбления государственных символов, передает ИА REGNUM.

Роскомнадзор обратился с соответствующим требованием к руководству Facebook. Кроме того, в адрес соцсети направлено уведомление о внесении интернет-страницы в единый реестр запрещенной информации.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор потребовал от соцсети Instagram удалить изображение, оскорбляющее государственный флаг России.

Напомним, закон о порядке ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам России, Конституции или органам власти был подписан Владимиром Путиным 18 марта 2019 года.

Президент поручил Генпрокуратуре обратить внимание на то, чтобы правоприменительная практика соответствовала смыслу этого закона. Также сообщалось, что прокуроров обучат работать с обращениями об оскорблении государства в Сети.

Газета ВЗГЛЯД писала, что запрещают новые законы об оскорблении госсимволов.