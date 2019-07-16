Глава Алтая прокомментировал появление новых авиарейсов в Москву

«До сегодняшнего дня на московском направлении работал только один авиаперевозчик – это компания S7 Airlines. С сегодняшнего дня авиакомпания «Победа» добавила еще три рейса в неделю», – рассказал газете ВЗГЛЯД врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин.

«У оператора S7 в летний период рейсы из Горно-Алтайска в Москву и в обратном направлении осуществляются в ежедневном режиме, у «Победы» будут рейсы по вторникам, четвергам и субботам», – рассказал врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин

Как пояснил глава региона, во вторник в Горно-Алтайск прилетели два борта – S7 и «Победа», оба были заполнены в обе стороны. Летом турпоток возрастает, поэтому второй авиаперевозчик на этом направлении был необходим не только для перевозки увеличивающегося количества туристов, но и для возможности снижения цен на билеты.

«Сегодня в авиакомпании «Победа» сообщили о снижении на 8% тарифа у конкурента. Мы ожидаем, что теперь два авиаперевозчика будут работать в регулярном режиме, а цены в связи с этим будут снижаться и дальше», – отметил Олег Хорохордин.

По словам врио главы Республики Алтай, в настоящий момент цены на билеты по маршруту Москва – Горно-Алтайск у авиакомпании «Победа» начинаются от 5600 рублей.

«Понятно, что авиаперевозчики предлагают разные условия, разные варианты тарификации, но тем не менее снижение стоимости уже налицо. И это важно не только для туристов, но и для местных жителей, которые регулярно летают в столицу», – констатировал Олег Хорохордин.

Добавим, что все рейсы в Горно-Алтайск авиаперевозчик «Победа» выполняет на самолетах Boeing 737-800, поставленных напрямую с завода-производителя.

Аэропорт Горно-Алтайска возобновил работу после 20-летнего перерыва в декабре 2011 года. Открытию предшествовала масштабная реконструкция и удлинение взлетно-посадочной полосы. В мае 2012 года впервые в истории региона было запущено прямое авиасообщение с Москвой. Из аэропорта Горно-Алтайск выполняются субсидируемые Росавиацией рейсы на Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург и Казань. Продолжается работа по приданию аэропорту международного статуса.