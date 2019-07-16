Мэр Красноярска выдал главам районов «подметалки-подгоняйки»

Мэр Красноярска Сергей Еремин на совещании выдал главам районов атрибуты чистоты – метлы «подметалки-подгоняйки».

«На совещании вручил главам районов атрибуты чистоты. Метлы «подметалки-подгоняйки» должны напоминать, что порядок в городе – это самое главное. И зависит он как от власти, так и от бизнеса. Каждый предприниматель должен по-хозяйски относиться к своей территории», – сообщил Еремин в Instagram.

На совещании мэр также рассказал об одном дворе, в котором якобы убирают. Однако, по его мнению, там «жуть». «Подметают – это когда босиком можно идти», – заметил Еремин.

Ранее сообщалось, что дорожников Нижнего Тагила заставили проехаться в инвалидных креслах по городу.