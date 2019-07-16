Кровля здания загорелась в центре Москвы

Кровля трехэтажного здания в центре Москвы загорелась на площади 100 квадратных метров, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сообщение о возгорании по адресу: улица Садовая-Кудринская, дом 3Б поступило во вторник в 8.26, передает РИА «Новости».

«По прибытию пожарно-спасательных подразделений – здание двух-трехэтажное современной постройки. Происходит загорание обрешетника кровли на площади около 100 квадратных метров», – сообщили в МЧС.

По данным сервиса «Яндекс.Карты», в здании, где происходит пожар, находится кальянная, а также несколько кафе.

Спасатели быстро ликвидировали пожар к 9.00. Информация о пострадавших не поступала.