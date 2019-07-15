Правительство ФРГ рассказало о причине одышки у Меркель в Париже

В правительстве Германии рассказали, почему канцлер страны Ангела Меркель тяжело дышала во время встречи с журналистами в Париже.

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт назвал причиной одышки быстрый подъем по лестнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Rheinische Post.

Сообщается, что ранее Меркель очень тяжело дышала во время краткого заявления перед журналистами об участии в мероприятии по случаю национального праздника Франции – Дня взятия Бастилии. Ряд СМИ связали состояние канцлера с недавними приступами дрожи и общим состоянием здоровья политика.

«Федеральный канцлер очень быстро поднялась по лестнице, чтобы своевременно дойти до журналистов, которые ждали ее наверху, а затем сразу сделала свое заявление», – сказал Зайберт.

Он отметил, что ничего необычного в таком состоянии Меркель нет, как и повода для спекуляций.

Ранее в Германии распространились слухи о возможных заболеваниях Меркель.