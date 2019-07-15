Дорожников Нижнего Тагила заставили проехаться в инвалидных креслах по городу

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев отправил руководителей дорожных организаций проехать по улицам города в инвалидных колясках, чтобы проверить доступность городской среды, сообщила начальник пресс-службы мэрии Алла Жернакова.

После объезда мэр поручил устранить проблемные участки, передает РИА «Новости».

Она рассказала, что поводом послужило обращение бывшего спортсмена, который стал инвалидом после падения на него футбольных ворот, к Пинаеву с целью содействия в организации баскетбольного турнира. Во время разговора с мэром он подчеркнул, что в инвалидной коляске иногда очень сложно передвигаться по городу.

«С этого диалога родилась такая идея: попробовать посадить дорожников в инвалидные коляски, чтобы они сами попробовали проехать. Владислав Юрьевич (Пинаев – прим. ВЗГЛЯД) обратился в Instagram к подписчикам, поддерживают ли они эту идею. Она получила резонанс, люди поддержали. Так и состоялся тест-драйв доступности городской среды», – рассказала Жернакова.

По ее словам, доступность городской среды в инвалидных колясках на себе проверили руководители осуществляющих ремонт дорог организаций: глава ООО «УБТ-Сервис» Игорь Васильев и глава МУП «Тагилдорстрой» Гаджи Абдулов. Они проехали по нескольким районам города, в том числе по тем, по которым поступало больше всего жалоб от маломобильных граждан.

Жернакова отметила, что самые большие проблемы вызывали высокие бордюры и большие перепады по высоте между проезжей частью и тротуаром. Такая ситуация наблюдалась и по пути к пенсионному фонду. Также в бюро медико-социальной экспертизы, где устанавливается инвалидность, не работала кнопка вызова для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Оказалось, что даже до пенсионного фонда трудно доехать. Первоочередная задача, которую мэр поставил перед дорожниками по результатам объезда – сделать удобные подъезды к пенсионному фонду, бюро медико-социальной экспертизы», – пояснила представитель городской администрации.

Ранее стало известно, что в Курске детей-инвалидов определили в интернат без лифтов и пандусов, в связи с чем на второй и третий этажи учебного корпуса дети были вынуждены подниматься ползком.