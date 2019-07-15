Матвиенко рассказала об эффективности конкурса «Лидеры России»

Конкурс управленцев «Лидеры России» охватил всю страну и создает эффективные социальные лифты, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на молодежном форуме «Территория смыслов» в Подмосковье.

«В государстве делается много для поддержки талантливой молодежи и подготовки условий для ее профессионального роста. Есть замечательный проект «Лидеры России», который охватил всю нашу страну и создает реальные социальные лифты для талантливой молодежи», – сказала Матвиенко, передает ТАСС.

По ее словам, самореализации молодежи также помогают различные гранты, специальные образовательные программы и форумы, проходящие во многих регионах страны. «Государство хочет подчеркнуть, что вы востребованы, вы нужны, на вас рассчитывают, вам строить будущее нашей страны», – отметила Матвиенко, обращаясь к участникам форума. По ее словам, необходимо «создавать условия, чтобы каждый мог самореализоваться, каждый мог раскрывать свой талант и способности, необходимо, чтобы эти способности были востребованы в собственной стране».

Ранее Матвиенко рассказала, в чем заключается секрет счастья. «Я счастливый человек. Чтобы быть счастливым, никогда не надо быть злым, злопамятным, не надо ревновать, завидовать. Эти качества разрушают человека изнутри», – заявила она.

В прошлом году Матвиенко сообщила, что решила стать наставником в конкурсе «Лидеры России» и рассказала, как сама участвовала в подобном американо-советском проекте.

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента Владимира Путина. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана АНО, носящая такое же название.

Молодежный форум «Территория смыслов» впервые проходит на базе мастерской управления «Сенеж» АНО «Россия – страна возможностей» в Московской области. В предыдущие годы он базировался во Владимирской области, поэтому назывался «Территория смыслов на Клязьме».