Полиция ищет устроивших стрельбу у ночного клуба Icon в Москве

Московская полиция разыскивает участников конфликта со стрельбой в центре столицы.

«Сотрудники полиции проводят оперативно-следственные мероприятия в рамках возбужденного уголовного дела по статье «Хулиганство» (ст. 213 УК РФ) в отношении неизвестных, которые утром в воскресенье, предположительно, из травматического оружия причинили тяжкие телесные повреждения мужчине в ходе конфликта на Болотной набережной», – сообщили в ГУ МВД по Москве ТАСС.

В данный момент обстоятельства инцидента выясняются, также устанавливаются личности участников конфликта.

Однако источник агентства сообщил, что конфликт со стрельбой произошел утром в воскресенье около ночного клуба Icon между двумя группами граждан.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошло ограбление со стрельбой.