Кремль прокомментировал возможность освобождения Вышинского

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Кремле надеются на освобождение из-под ареста журналиста Кирилла Вышинского, обвиненного на Украине в государственной измене.

«Мы очень внимательно следим за тем, как развивается ситуация вокруг Вышинского, за судебным процессом. Мы надеемся на то, что лучше рано, чем поздно он выйдет на свободу», – передает ТАСС слова Пескова.

При этом он оставил без комментариев вопрос о возможности обмена Вышинского на украинских моряков, задержанных в ходе инцидента в Керченском проливе в 2018 году.



Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган не исключила, что Кирилл Вышинский может выйти на свободу уже 15 июля.

Напомним, Вышинского задержали на Украине 15 мая 2018 года по обвинению в государственной измене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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