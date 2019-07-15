Пушков рассказал о доставшемся Зеленскому «обременении»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал сообщение экс-премьера Украины Николая Азарова о процветающем в стране неонацизме.

«90-е годы. Уже тогда [спикер Верховной рады Украины Андрей] Парубий принимал активное участие в неонацистских шествиях. На заднем фоне виднеется «вольфсангель» – символ немецкой танковой дивизии СС «Дас Райх», а ныне – символ «Азова», – написал Азаров в Twitter, опубликовав соответствующие фотографии.

90-е годы.



Уже тогда Парубий принимал активное участтие в неонацистских шествиях.



На заднем фоне виднеется «вольфсангель» – символ немецкой танковой дивизии СС «Дас Райх», а ныне – символ «Азова». pic.twitter.com/sAWN4TyqjE — Nikolay Azarov (@AzarovNikolay_) 15 июля 2019 г.

Комментируя запись, Пушков отметил, что действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому «досталась власть с обременением». «Полагаю, ему необходимо с таким обременением расстаться. Иначе «обременение» будет диктовать ему политический курс», – отметил он.

До президентских выборов на Украине в Кремле подчеркивали, что в Киеве закрывают глаза на проявления неонацизма.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации с неонацизмом на Украине, который стал составной частью украинской государственности.