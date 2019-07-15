На Украине назвали условия снятия блокады с Крыма

Руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник предположил, что украинский президент Владимир Зеленский может выполнить свое обещание и снять блокаду с Крыма.

По его словам, такой сценарий возможен исключительно после парламентских выборов. При этом вероятность такого сценария Бортник оценил в 30%.

«Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьезного компромисса с Россией. Поэтому такое возможно», – заявил Бортник RT.

Ранее депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев призвал снять блокаду с Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал о страшных последствиях блокады Крыма для Украины.

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