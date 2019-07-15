Британским заключенным решили выдать ключи от камер

Власти Великобритании в качестве поощрения за хорошее поведение решили выдавать заключенным ключи от камер, в которых те содержатся, пишут СМИ.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на документ министерства юстиции Великобритании, речь идет о планах правительства сделать больший акцент на поощрение, а не на наказание, передает RT.

Тюрьмы получат полномочия предоставлять заключенным, которые следуют правилам, проводить больше времени вне камеры, более продолжительные свидания, возможность готовить для себя еду, проводить больше времени в спортзале и выбирать время для похода в душ.

Некоторым заключенным разрешат самим закрывать двери камеры, при этом открывать двери будет запрещено.

Как отмечает британское издание, правила межу тем запрещают предоставление заключенным доступа к платным телеканалам и прочие «неуместные стимулы».

Напомним, 14 июня 2019 года Вестминстерский магистратский суд Лондона назначил слушания об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США только на конец февраля 2020 года.