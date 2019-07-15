Москвичей предупредили о дожде

Москвичей ожидают переменная облачность, кратковременный дождь, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в Москве поднимется до 20–22 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до плюс 11–13 градусов.

В Подмосковье днем воздух прогреется до 18–23 градусов тепла, в ночные часы похолодает до плюс 8–13 градусов, передает ТАСС.

Ветер слабый, атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба.