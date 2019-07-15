Половину министров на Украине сочли лишними

Нужно в два раза сократить число министров на Украине, заявил глава правительства страны Владимир Гройсман.

Сейчас на Украине 25 министров, включая руководителя кабмина и шестерых вице-премьеров, передает RT со ссылкой на телеканал «Украина».

Гройсман заявил, что нужно не больше 12. По его мнению, в результате управление страной станет лучше.

«Буду предлагать это на следующую каденцию», – сообщил глава украинского правительства.

Напомним, Гройсман хочет остаться премьером Украины после внеочередных выборов в Верховную раду.

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