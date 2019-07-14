Богомолов опубликовал видео с Собчак

Режиссер Константин Богомолов опубликовал на своей странице в социальной сети видео, на котором они вместе с телеведущей Ксенией Собчак плывут на катере.

Видео опубликовано на его странице в Instagram. Ролик сопровождается хештегом «#наснедогонят».

Накануне СМИ сообщили, что Собчак нервно отреагировала на новость о том, что у ее бывшего мужа – актера Максима Виторгана – начался роман с молодой актрисой Нино Нинидзе.

В начале года разразился скандал, когда Виторган подрался с Богомоловым. По данным СМИ, причиной драки стала Собчак, которую обвиняли в измене.

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