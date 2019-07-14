Сильное землетрясение произошло в Индонезии

На территории Индонезии произошло землетрясение магнитудой 7,3.

По данным Геологической службы США, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 152 км к юго-востоку от населенного пункта Софифи на крупнейшем из Молуккских островов, а очаг стихии залегал на глубине 10 км, сообщает ТАСС.

Отмечается, что информация о разрушениях, пострадавших или угрозе цунами не поступала.

Напомним, Индонезийские острова входят в так называемое Тихоокеанское огненное кольцо – цепь сейсмически активных зон и вулканов, среди которых есть и подводные. Они располагаются от берегов Мексики через Гавайские острова и Филиппины на юг до Новой Зеландии.

Предыдущее землетрясение у берегов Индонезии произошло 7 июля, тогда возникла угроза цунами.