ЕР исправит ошибки в случае отказа в регистрации ее кандидатам в МГД

«Единая Россия» займется исправлением ошибок, если подтвердится отказ в регистрации партийным кандидатам в Мосгордуму, поскольку сбор подписей – это проверка партии на прочность, заявил секретарь Московского городского реготделения (МГРО) ЕР, зампред Мосгордумы Андрей Метельский.

«Давайте дождемся официальных итогов проверки подписей, а потом уже будем говорить о том, кто кого и как поддержит. Если человек не собрал подписей, как его можно зарегистрировать? Да никак. Значит, сегодня есть какие-то недоработки у него, у его штаба. Мы будем смотреть за этим. Если это касается единороссов, будем исправлять эти ошибки. Если все-таки получается ситуация такая, значит, мы тоже сегодня имеем какие-то замечания по сбору подписей», – сказал Метельский РИА «Новости», добавив, что считает «преждевременным» выражение различных «домыслов» по поводу отказа в регистрации партийным и оппозиционным кандидатам.

Метельский подчеркнул, что не видит «ничего страшного и удивительного» в том, что Мосизбирком «заметил и отбраковал подписи». По его словам, все кандидаты «знали, на что идут», «четко читали закон» и «четко понимают, как нужно собирать подписи». Если подписи забракованы – значит, «есть вопросы», отметил он, добавив, что есть «специальные процедуры», которые могут позволить оппозиции проверить корректность выводов избиркома.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил, что всем самовыдвиженцам в Мосгордуму по 43-му округу, в том числе актеру Андрею Соколову, музыканту Сергею «Пауку» Троицкому, «яблочнику» Сергею Митрохину и Любови Соболь, скорее всего, откажут в регистрации кандидатами на выборах. Как он отметил, в избирательном списке до апелляций окажутся только представители трех партий, которые не собирали подписи: это коммунистическая партия, «Справедливая Россия» и ЛДПР.

В воскресенье стало известно, что Мосгоризбирком отказал Любови Соболь в регистрации из-за 14,67% недействительных предоставленных подписей при допустимом пороге в 10%.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля. Прием документов на регистрацию, включая подписные листы, завершился 6 июля. Каждому кандидату было необходимо собрать порядка 5 тыс. подписей в свою поддержку. Информация о зарегистрированных кандидатах в депутаты Мосгордумы будет обнародована не позднее 16 июля.

На предстоящих выборах в столичный парламент будет проведен эксперимент по электронному голосованию в избирательных округах №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Для этого Госдума на заседании 21 мая приняла в третьем чтении пакет из трех законопроектов, один из которых регулирует пилотное электронное голосование на выборах в Мосгордуму 8 сентября. 29 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Специальный штаб, который будет контролировать проведение электронного голосования на выборах в Мосгордуму, создан внутри Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами в столичный парламент.