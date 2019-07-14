Политолог объяснил, зачем Зеленскому массовые задержания в окружении Порошенко

Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал заявление бывшего советника Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова о том, что в окружении экс-президента Украины Петра Порошенко начнутся массовые задержания.

Шатров сказал RT, что подозрения Портнова не беспочвенны. Он напомнил, что Зеленский зарегистрировал в Раде законопроект, согласно которому его предшественник может попасть под люстрацию.

Вместе с тем, по словам политолога, до парламентских выборов у президента Украины нет реальных полномочий, чтобы перейти к «резким действиям». Зеленский должен почувствовать собственную силу и поддержку со стороны определенного депутатского корпуса, отметил Шатров.

Он считает, что массовые задержания сторонников Порошенко могут помочь Зеленскому сохранить рейтинг.

У Украины в настоящее время нет финансовых, инфраструктурных, никаких других возможностей для качественного рывка вперед, подчеркнул политолог. «Только перевод стрелок на предыдущую власть позволяет сохранить поддержку, которую имеет Зеленский и его партия «Слуга народа», – заключил Шатров.

Напомним, Портнов, который занимал пост замглавы администрации президента Украины при Викторе Януковиче, связал возможность массовых задержаний с гарантиями, которые получил Порошенко.

Ранее Зеленский предложил распространить действие закона о люстрации, принятого на Украине после свержения Януковича, на всех высших чиновников и депутатов, занимавших свои должности с момента госпереворота 2014 года.

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