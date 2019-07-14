Украине предсказали массовые задержания

Юрист Андрей Портнов, который был замглавы администрации президента Украины при Викторе Януковиче, связал возможность массовых задержаний с гарантиями, которые получил экс-глава украинского государства Петр Порошенко.

По словам Портнова, «лавина» пойдет «в геометрической прогрессии» и «начнет ловить всех повсеместно в разных местах», как только утратят силу гарантии, полученные Порошенко от нынешнего генпрокурора Украины Юрия Луценко, передает RT со ссылкой на NewsOne.

Портнов заявил о необходимости заранее собрать все нужные бумаги, чтобы «в течение месяца начать массовые задержания», как только Луценко заменят новым генпрокурором.

Напомним, действующий президент Украины Владимир Зеленский предложил распространить действие закона о люстрации, принятого на Украине после свержения Януковича, на всех высших чиновников и депутатов, занимавших свои должности с момента госпереворота 2014 года.

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