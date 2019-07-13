Гражданин Канады задержан в Китае

В Китае задержан очередной канадский гражданин, сообщают СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Канады.

Имя задержанного, а также причины задержания не сообщаются. Задержание произошло в городе Яньтай, передает ТАСС со ссылкой на CBC.

Канадская сторона оказывает задержанному помощь по линии консульских служб.