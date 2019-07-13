В Нижнем Новгороде стартовал семейный мотофестиваль

Единственный в России международный семейный мотофестиваль Moto Family Days стартовал в пятницу, 12 июля, в Нижнем Новгороде. Мотопробег прибыл в столицу Приволжья из Москвы и в воскресенье продолжится у катера «Герой» на Нижне-Волжской набережной.

Площадки с различными зонами в субботу заработали с 10.00 утра. Гости могли посетить мужскую зону армреслинга, женскую косметическую зону, детский батут, зону туризма с нижегородскими сувенирами и попробовать много вкусной еды. Также на нескольких площадках спортивной зоны выступали мастера воркаута и смешанных единоборств в рамках ММА, BMX и скейтеры, стандрайдинга, МотоФристайла, экстремального Эндуро. Прошли ралли 3-ей категории и регата, пишет «ProГород Нижний Новгород».

В 12.10 стартовало водное экстрим-шоу на флайтбордах, а в 13.00 часов фестиваль продолжился мотопарадом. Сбор был объявлен у Гребного канала. Автомобили проехали по Нижне-Волжской набережной, Похвалинскому съезду, улице Малой Ямской, Метромосту, а в обратном направлении – по улице Советской, Канавинскому мосту. Пробег завершился на Нижне-Волжской набережной.

В 14.00 часов началась музыкальная часть Moto Family Days, в рамках которого концерт дала группа The Bohemians – единственный профессиональный трибьют-проект QUEEN. Также выступали группы Cl. Ever, Эйдол, Crazy Doctor и официальный трибьют шоу группы AC/DC – AS/DS.

Праздничный день закончится салютом в 22.00 часов.

Но фестиваль продолжится уже в воскресенье, 14 июля. Также с 10.00 утра у катера «Герой» начнут работу различные площадки.

С 12.00 часов гости фестиваля снова смогут насладиться музыкой, для них выступят группы LongLong, Hardballs, Antapeg, Rained. В 16.00 концерт прервет Воздушное шоу, но в 19.00 он продолжится и завершится выступлением хэдлайнера фестиваля, легендой мирового рока, солистом групп Rainbow и Deep Purple – Joe Lynn Turner.

Отдельное место на фестивале займет площадка, посвященная международной социальной акции, которую проводит фестиваль для хорватского байкера Бориса Иванчича. Уже более 10 лет он борется с тяжелой болезнью – БАС (боковой амиотрофический склероз) и нашел для себя отдушину в необычном хобби. Он собирает нашивки различных мотоклубов и тем самым раздвигает границы своей комнаты до целого мира. На площадке любой мотоциклист сможет оставить сувениры для Бориса и написать несколько теплых слов поддержки, а после проведения фестиваля эта большая посылка отправится в Хорватию, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вход на фестиваль свободный.

Нижегородская область все чаще становится местом проведения мероприятий международного уровня, интересные как для нижегородцев, так и для многочисленных туристов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поставил задачу увеличить туристический поток в регион до 3 млн человек в год к 2020 году.