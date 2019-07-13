В Киеве самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании Belavia при посадке в аэропорту «Киев» им. Сикорского выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), пострадавших нет, сообщила пресс-служба аэропорта.

Пресс-служба аэропорта сообщила в Facebook, что в пятницу, 12 июля, в 23.40 (совпадает с мск) воздушное судно Boeing 737-300 авиакомпании Belavia Airlines, выполнявшее рейс по маршруту Минск – Киев, при посадке выкатилось за пределы ВПП.

В результате инцидента никто из 139 пассажиров и пяти членов экипажа не пострадал, пассажиры были эвакуированы и доставлены в терминал аэропорта.

«В настоящее время осуществляются мероприятия по эвакуации самолета с ВПП. Аэропорт прилагает максимальные усилия для возобновления работы в ближайшее время», – указывается в сообщении.

Ранее Ан-26 выкатился за пределы ВПП в Анадыре.