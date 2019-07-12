Подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента уволили

Подозреваемый в государственной измене помощник полномочного представителя президента России в Уральском Федеральном округе Александр Воробьев был уволен, сообщил источник во властных структурах.

«Воробьев уволен с государственной службы», – сообщил собеседник ТАСС.

Помощник полпреда Воробьев подозревается в разглашении данных заседаний Совбеза России, членом которого являлся полпред Николай Цуканов.

Источник газеты ВЗГЛЯД сообщал, что при Воробьеве была найдена специальная записывающая аппаратура и паспорт гражданина Польши.

Суд арестовал его на два месяца. В зале суда Воробьев находился в балаклаве защитного цвета.

Позже данные о Воробьеве удалили с сайта полпреда в УФО.