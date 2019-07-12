Актер Ефременков назвал причину скандала в аэропорту

Актер Тимур Ефременков сообщил, что вышел из себя в аэропорту Краснодара во время досмотра после просьбы открыть чемодан, в котором лежал брелок в виде патрона.

«Там брелок от ключей, который находился в чемодане, стал камнем преткновения. Брелок был в форме патрона, он вызвал подозрения. Я объяснял им, что это просто брелок. У меня чемодан был забит вещами. Они попросили его достать, как будто я террорист какой-то. В итоге перевернули в сумке все. Глупая ситуация. Потом вызвали полицейских, так как я немного выругался из-за того, что из сумки вывалили все мои вещи», – цитирует Ефременкова РИА «Новости».

Он отметил, что после задержания он провел ночь в полицейском участке.

«С утра состоялся суд, мне выписали штраф в размере 500 рублей за то, что я нецензурно выражался на сотрудников. Штраф еще не оплатил», – добавил актер.

«Актер ночью приехал в аэропорт Краснодара, откуда планировал улетать в Москву. Женщины из службы безопасности придрались к его железному брелоку, мол, не оружие ли это. Он им что-то сказал, потом они довели его до того, что он начал выражаться нецензурной бранью», – рассказал ТАСС адвокат актера Александр Бенхин.

Ранее сообщалось, что Ефременков нецензурно выражался в адрес сотрудников аэропорта и нарушал общественный порядок, после чего был задержан.

Ефременков сыграл в более чем 70 фильмах, в том числе в картине Дмитрия Дюжева «Чемпионы», где исполнил роль хоккеиста сборной России Александра Овечкина.