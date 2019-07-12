В Карелии решили запустить суперсервис по госуслугам

Президиум комиссии правительства под руководством вице-премьера Максима Акимова одобрил концепцию комплекса госуслуг в режиме онлайн (так называемого суперсервиса) по исполнительному производству.

Суперсервис планируется запустить в тестовом режиме в октябре 2019 года в Республике Карелия, сообщил представитель Акимова, передает ТАСС.

Проект суперсервиса, который позволит гражданам и бизнесу в онлайн-режиме получить услуги, связанные с исполнительным производством, разработан Федеральной службой судебных приставов (ФССП) при поддержке Минкомсвязи в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».

«Суперсервис позволит гражданам и представителям бизнеса... получать в электронном виде расширенные сведения о ходе исполнительного производства. Необходимая информация будет предоставляться в автоматическом режиме в течение 30 секунд, без необходимости личного взаимодействия с уполномоченными службами», – рассказал представитель вице-премьера.

Так, с помощью суперсервиса можно будет отслеживать все этапы процессов, связанных с исполнительным производством: снятие ограничения выезда за пределы России, различное взаимодействие с ФССП, погашение задолженности до возбуждения исполнительного производства. Кроме того, граждане смогут получать уведомления от служб судебных приставов через банки, которые будут готовы предоставить необходимые технические возможности.

Также отмечается, что внедрение суперсервиса поможет снизить на 50% нагрузку ФССП, банков и других органов, которые сейчас приходится посещать лично, и до двух дней сократить срок получения средств взыскателем. «Планируется, что уже в октябре 2019 года в пилотном режиме суперсервис запустят в Республике Карелия», – уточнил представитель Акимова.

Как ранее поясняла на заседании рабочей группы по цифровому государственному управлению при АНО «Цифровая экономика» первый заместитель директора ФССП Ольга Помигалова. Суперсервис к 2022 году позволит снимать ограничения с должника, например, на выезд за границу, в течение одного часа с момента оплаты. В настоящее время, по данным ведомства, такая процедура занимает около одного дня.

Запуск в России суперсервисов предусмотрен нацпроектом «Цифровая экономика». Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 4 февраля определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут созданы суперсервисы.

Национальный проект «Цифровая экономика РФ» на срок до 2024 года включительно представляет собой один из 12 проектов, разработанных во исполнение майского указа президента РФ 2018 года. Он включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет – свыше 1,5 трлн руб.