Названы лучшие регионы для наблюдения за лунным затмением

В Московском планетарии рассказали, в каких регионах России будет лучше всего видно частичное лунное затмение, которое произойдет в ночь на 17 июля.

«Наилучшими условия наблюдений будут в Крыму и на северном Кавказе, где высота Луны над горизонтом достигнет 20°, а летние погодные условия с большой вероятностью будут благоприятствовать наблюдениям», – говорится в сообщении планетария.

Его представители добавили, что в Москве затмение можно будет увидеть невооруженным глазом, если погода будет безоблачной. Впрочем, они подчеркнули, что лучше наблюдать явление в бинокль или телескоп, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что в целом затмение можно будет увидеть почти на всей территории России. Исключение составят только северные и удаленные восточные районы.

«Будет хорошо видно в Европейской части России (кроме ее севера), где затмение произойдет вблизи местной полуночи. Начальные фазы затмения будут также видны в юго-западной Сибири уже под утро, на заходе Луны. В большинстве зоны видимости на территории нашей страны Луна будет располагаться низко над южным горизонтом», – рассказали в Московском планетарии.

Лунное затмение смогу наблюдать также жители большей части Европы, большей части Азии, Австралии, Африки, Юго-Востока Северной Америки и Южной Америки. Рядом с Луной можно будет разглядеть Сатурн, а правее – Юпитер.

Первая часть затмения, которую практически невозможно разглядеть невооруженным глазом, начнется в 21.43 по московскому времени. В 23.01 начнется частное затмение. Своей пиковой фазы оно достигнет к 00.31, она продлится до 2.00. А в 3.17 затмение закончится.