Путин и Аббас обсудили ближневосточное урегулирование

Президент России Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас в ходе телефонного разговора обсудили ближневосточное урегулирование в контексте продвижения мирного процесса, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин и Аббас провели «обстоятельный обмен мнениями по проблематике ближневосточного урегулирования», была подтверждена «готовность России и впредь предпринимать шаги по продвижению мирного процесса, включая возобновление прямых палестино-израильских переговоров в целях достижения взаимоприемлемых решений», указывается в сообщении на сайте Кремля.

Отмечается, что «палестинский лидер выразил признательность за усилия российской дипломатии по содействию межпалестинскому примирению».

Также лидеры затронули актуальные темы двустороннего сотрудничества с акцентом на наращивание связей в гуманитарной сфере. Кроме того, стороны условились о продолжении контактов.

Ранее Кремль оценил возможность обсуждения «сделки века» с США по Палестине.

Напомним, Белый дом опубликовал экономическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта, который в СМИ называют «сделкой века».

Согласно документу, в течение 10 лет Палестине, Египту, Иордании и Ливану предлагается выделить 50 млрд долларов.

Больше половины этих средств должно получить палестинское государство, а оставшиеся деньги разделят между собой соседние страны. Также предусмотрена реализация более 100 проектов в инфраструктурной, промышленной, медицинской и образовательной сферах в Палестине.