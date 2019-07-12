Глава СПЧ отреагировал на жалобу депутата на мем

Публикация в Сети, на которую пожаловался в полицию депутат городской думы Кирова Павел Валенчук, не содержит ни малейших признаков какого-либо правонарушения, заявил председатель Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов.

Валенчук подал заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности по статьям «Оскорбление представителя власти» и «Клевета» администраторов паблика «Борщ» в социальной сети «ВКонтакте» и владельца аккаунта в Instagram из-за публикации мема с использованием его фотографии, пишет РАПСИ.

«Познакомившись с мемом, который стал причиной обращения в полицию, легко понять, что в нем нет ни малейших признаков какого-либо правонарушения: там нет ни оскорбления представителей власти, ни оскорбления власти, ни клеветы. Там вообще ничего нет, кроме легкой усмешки. Надеюсь, в полиции сумеют разобраться и правильно квалифицировать данный случай», – сказал Федотов.

Глава Совета напомнил, что пленум Верховного суда еще в 2010 году разъяснил, что юмористический и сатирический жанр допускает большую свободу преувеличений и даже провокаций при условии, что общество не вводится в заблуждение относительно фактической стороны дела.