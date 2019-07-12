Первый замглавы СКЖД задержан по подозрению в получении взятки

Первого заместителя начальника Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Южного управления на транспорте СК.

В доме задержанного, а также в его рабочем кабинете проведены обыски, сообщается на сайте СК.

По версии следствия, задержанный и замначальника управления по оперативной работе получили взятку в размере более 1,5 млн рублей.

Взятку они получили от представителя коммерческой компании за обеспечение беспрепятственного передвижения поездов этой организации.

В пресс-службе РЖД отметили, что эту должность занимал Алексей Черняев, однако он уволен из компании с 1 июля, передает РИА «Новости».

«Алексей Черняев уволен из компании с 1 июля. РЖД окажет необходимое содействие правоохранительным органам в выявлении всех обстоятельств данного дела», – заявили в РЖД.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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