Российские волейболисты вышли в полуфинал Лиги наций

Сборная России по волейболу обыграла французов со счетом 3-0 в матче Лиги наций, проходящей в Чикаго, и вышла в полуфинал турнира.

Только победа над сборной России позволяла команде Франции выйти в полуфинал турнира, передает РИА «Новости». Но россияне своим соперникам шансов не дали.

25-16, 25-23, 25-17 и россияне выходят в полуфинал турнира. Самым результативным в составе российской сборной стал больше всех очков на свой счет записал Ильяс Куркаев, набравший 11 очков.

В ночь на 13 июля сборная России поборется с командой США за первое место в группе А. Встреча начнется в 04.00 мск. Ранее определился первый полуфиналист от группы B, им стала команда Польши. Второй участник станет известен 13 июля по итогам противостояния между сборными Ирана и Бразилии.

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