Российские волейболисты вышли в полуфинал Лиги наций

Взгляд
12 июля, пятница  |  Последнее обновление — 07:25  |  vz.ru
Разделы

Победа над инфляцией подарила российской экономике новую проблему

Цены на продукты по-прежнему растут - но на многое другое снижаютсяФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
По результатам июня цены в России за целый месяц почти не повысились. Это рекордный показатель за всю современную историю страны, с 1991 года – по крайней мере, если верить Росстату. Почему же граждане все равно чувствуют рост цен по своему кошельку? И почему борьба с инфляцией в России в итоге, как оказалось, в какой-то мере вредит экономике в целом? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия накажет Грузию без санкций

Отношение к грузинским товарам у российского потребителя изменитсяФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Владимир Путин не считает необходимым для России вводить новые санкции против Грузии. Теперь правительство не будет накладывать предложенные Госдумой ограничения – на денежные переводы, на поставки напитков и вин. Но отношение российского общества к Грузии все равно изменится – и последствия этого куда важнее как для двусторонних отношений, так и для нашего понимания самих себя. Подробности...
Перейти а раздел…

Врачи требуют изменить систему наказания за гибель их пациентов

Ошибки допускает порою даже самый добросовестный врачФото: Александр Кондратюк/РИА Новости
«Бывает и так, что пациентов путают и оперируют не того», – заявил газете ВЗГЛЯД врач-невролог, к.м.н. Павел Бранд. Он прокомментировал последние громкие уголовные дела против врачей и рассказал о разнице между халатностью и медицинской ошибкой. Подробности...
Перейти а раздел…

Москву и Киев может объединить газовая труба

В Москве предложили забыть «абсурдную и дурацкую» ситуацию с высокими ценами на газ для украинцевФото: Gleb Garanich/Reuters
В среду Дмитрий Медведев заявил, что есть два решения проблемы транзита газа через Украину. Один из них – это создание консорциума для управления украинской газотранспортной системой, в который вошли бы Украина, Россия и ЕС. И хотя для Москвы это сейчас невыгодно, эксперты полагают, что и Киев не отдаст России часть трубы. Впрочем, ситуацию могут изменить парламентские выборы. Подробности...
Перейти а раздел…

Людей в Черном море погубила вопиющая жадность

Перегруженный в пять раз катер превратился в смертельный аттракционФото: Следственный комитет РФ/ТАСС
Капитан прогулочного катера, в результате крушения которого в Черном море погибли две женщины и десятки людей оказались за бортом, не имел лицензии. Выяснилось, что судно не прошло техосмотр – при том, что в его конструкцию вносились изменения. В момент ЧП катер шел с пятикратным перегрузом. Капитан пытался сбежать, но был задержан, как и владелец катера. Остается вопрос – как эти люди вообще могли обслуживать туристов? Подробности...
Перейти а раздел…

Как избавиться от Габунии - Константин Кондрашин

Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Многие ждали новых государственных санкций против Грузии. И, не дождавшись, испытали разочарование. Но совершенно напрасно. Государство дает нам, каждому из нас, возможность лично ответить за нанесенные нам оскорбления. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Украину ждет очередная война олигархов

Глеб Простаков, журналист
Если олигархическая Россия стала этапом перехода к госкапитализму, который позволил сохранить российский суверенитет, то олигархическая Украина стала этапом поглощения Украины Западом. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Этническая преступность и национальный суицид

Дмитрий Юрьев, политолог
Утверждение, что у преступления нет национальности и религии – ложь. Этническая преступность существует. Более того, она может достигать эпических масштабов. И часто ее жертвой оказывается тот же народ, из которого она вышла. Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    Китайская угроза для России – это миф

    Как Россия спасала Грузию

    Зачем России нужна Боливия

      Перейти а раздел…

      Возле ТЭЦ в Мытищах тушили крупный пожар на газопроводе

      Серьезный пожар произошел в районе ТЭЦ «Северная» в Мытищах. Загорелся газопровод «Мосгаза», в результате в небо поднялся столб огня высотой до 50 метров. Факельное горение напугало местных жителей, однако в МЧС утверждают, что опасности для них нет. Пострадали 12 человек
      Подробности...

      Заседание Священного Синода РПЦ впервые прошло на Валааме

      Впервые в истории русской церкви заседание Священного синода прошло в Спасо-Преображенском монастыре на острове Валаам. «Все больше и больше паломников будут посещать это святое место», – сказал патриарх Кирилл, открывая заседание
      Подробности...

      Владимир Путин и Папа Римский провели переговоры в Ватикане

      В Ватикане состоялась встреча президента России Владимира Путина и папы Римского Франциска. Разговор продлился около часа. Они обсудили ситуацию в Сирии, Венесуэле и на Украине. Оба выразили удовлетворение развитием двусторонних отношений
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Big Sweet Blog»: Домашняя кондитерская из Instagram

        EcoTime: Магазин, который заставляет улыбаться

        «Эко Ферма»: Бизнес благодаря санкциям

          Перейти а раздел…
          Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?
          • Да, ухудшилось

          • Да, улучшилось

          • Нет, такое поведение типично для жителей Грузии

          • Нет, из этого инцидента нельзя делать выводов обо всем грузинском обществе

          Поддерживаете ли вы проведение телемоста Россия – Украина?
          • Да

          • Нет

          Нужно ли запрещать детям использовать телефоны в школах?
          • Да, полностью запретить

          • Нет, но ограничить их использование на уроках

          • Нет, оставить все как есть

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Анонсированы переговоры России и Грузии о преодолении кризиса в отношениях
            Путин и Зеленский провели первые переговорыГлава ДНР заявил о критическом ухудшении ситуации в ДонбассеПутин сменил губернатора СевастополяПутин высказался об идее Зеленского о встрече по Донбассу в новом формате
            На отца сестер Хачатурян завели уголовное делоЗеленскому показали первого убитого из-за него мирного жителяВладельцем тайника с оружием в Брюсселе оказался бывший российский военныйНазвана фраза, которую Меркель шептала во время приступа дрожи
            Суд ЕС отменил санкции против ЯнуковичаНазваны сроки создания нового российского авианосцаПолитолог: Украинцы уважают Сталина из чувства противоречияПредсказано изменение климата в Москве к 2050 году

            Главная тема


            США ввязываются в мировую валютную войну

            по официальным данным


            Захарова доказала несостоятельность тезиса об «агрессивности» России

            плата за томос


            Константинополь обложил приходы ПЦУ огромной данью

            «…в том числе латышей»


            Россия объяснила Латвии, зачем устраивает салют в честь освобождения Риги

            Видео

            реакция общества


            Россия накажет Грузию без санкций

            военный парад


            Армию Украины провоцируют пойти против Зеленского

            производство газовых турбин


            Удалось ли Siemens победить российское импортозамещение

            претензии к качеству


            Грузия обманывает россиян с вином

            викторина


            Как ругаться матом по-украински?

            Противоядие от русофобии


            Евгений Примаков: Санкции как взведенный курок для Грузии

            Речь Посполита 2.0


            Сергей Перепелица: США переподчиняют свой «балтийский хаб» Польше

            Пузырь кредитования


            Антон Любич: Российской экономике нужен быстрый рубль

            на ваш взгляд


            Изменилось ли ваше отношение к Грузии после хамских заявлений сотрудников «Рустави 2» в адрес России?

            Российские волейболисты вышли в полуфинал Лиги наций

            12 июля 2019, 07:15

            Текст: Дмитрий Зубарев

            Версия для печати

            Сборная России по волейболу обыграла французов со счетом 3-0 в матче Лиги наций, проходящей в Чикаго, и вышла в полуфинал турнира.

            Только победа над сборной России позволяла команде Франции выйти в полуфинал турнира, передает РИА «Новости». Но россияне своим соперникам шансов не дали. 

            25-16, 25-23, 25-17 и россияне выходят в полуфинал турнира. Самым результативным в составе российской сборной стал больше всех очков на свой счет записал Ильяс Куркаев, набравший 11 очков.

            В ночь на 13 июля сборная России поборется с командой США за первое место в группе А. Встреча начнется в 04.00 мск. Ранее определился первый полуфиналист от группы B, им стала команда Польши. Второй участник станет известен 13 июля по итогам противостояния между сборными Ирана и Бразилии.

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............