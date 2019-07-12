В Совфеде отреагировали на обещание Байдена продлить СНВ

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обещание бывшего вице-президента США Джо Байдена продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) и вернуть США в ядерную сделку с Ираном в случае победы на выборах.

«Эти два шага очень важны для стратегической стабильности и предотвращения войны с Ираном», – написал Пушков в своем Twitter.

При этом сенатор напомнил, что Байден резко выступал против России на конференции в Мюнхене, он «наследник линии [бывшего президента США Барака] Обамы».

Ранее Байден пообещал продлить СНВ в случае победы на американских президентских выборах в 2020 году, а также предсказал распад НАТО в случае переизбрания Трампа на второй срок.

Напомним, в начале июня Байден опередил Трампа по популярности среди американских избирателей.

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