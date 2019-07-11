Участники «Тавриды» встретились с космонавтом

В четверг в рамках «Контемпорари–арт» смены форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошла сессия личностного роста. В ней приняли участие более 400 кураторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, арт–критиков и реставраторов из 85 регионов России. Экспертом сессии стал космонавт Александр Калери.

Калери – Герой России, совершивший пять полетов в космос. Вместе с участниками он обсудил место космоса в современной культуре, популярность и «успех» Илона Маска, актуальные проблемы человечества. Участники спросили у него о необходимости осваивать космос.

«На Земле действительно много проблем, которые нужно решать. Но так устроен человек. Ему нужно осваивать новые пространства, без этого мы не были бы людьми. Как писал знаменитый поэт Сергей Есенин «Лицом к лицу лица не увидеть. Большое видится на расстоянии». Считайте это удовлетворением культурных потребностей. Нужно пользоваться возможностями, чтобы творить невероятные вещи», – сказал он.

«Секретом коммерческого успеха Space X является демпинг. С помощью государственной поддержки и заниженных цен на ракеты компания смогла так быстро развиться. Я считаю, что в этом заключается феномен «успеха» Илона Маска», – отметил эксперт.

Одна из участниц форума Екатерина Гуськова из Абхазии поделилась своими впечатлениями:

«Мои самые любимые сюжеты из научной фантастики – те, которые касаются внеземного разума. А вдруг когда-нибудь космонавты смогут встретиться с кем-то иным, и тогда идеи многих творческих людей окажутся реальностью. В этом есть своеобразное очарование и связь творчества с космосом», – сказала она.

Помимо общей образовательной сессии участники «Контемпорари–арт смены» посетили мастер-классы и работали в профессиональных тематических школах от партнеров смены. Среди них – «Кураторство и продюсирование творческих проектов», «Теория и арт–критика», «Нецифровые медиа РОСИЗО-ГЦСИ», «Нецифровые медиа. Британская высшая школа дизайна», «Цифровые медиа. Мультимедиа-арт», «Фотошкола Таврида», «Стрит–арт. 6 кейсов», «Современная реставрация».

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года. В 2019 году проект расширяется до формата арт-кластера и теперь включает в себя традиционный форум (проводится с 11 мая по 5 октября), фестиваль творческих сообществ «Таврида – АРТ» (пройдет с 20 по 26 августа), а также капитальное строительство стационарного образовательного центра «Арт-резиденция «Таврида» (окончание строительства в 2022 года).