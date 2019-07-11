Дана оценка качеству воздуха в районе пожара около ТЭЦ в Мытищах

Специалисты управления Роспотребнадзора и «Центр гигиены и эпидемиологии» исследовали качество воздуха после пожара на ТЭЦ-27 «Северная» в подмосковных Мытищах. Превышения норм концентрации загрязняющих веществ в воздухе не выявлено.

«В соответствии с результатами исследований образцы отобранных проб атмосферного воздуха по исследованным химическим показателям на территории жилой застройки соответствуют гигиеническим требованиям», – сказано в сообщении Роспотребнадзора по городу Москве.

Там уточнили, что пробы воздуха проверялись на содержание диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, взвешенных веществ, бензола и сажи.

Напомним, в четверг из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27 в Мытищах, произошел выброс газа, начался пожар, который распространился на соседние здания.

В итоге погиб один человек, еще 14 пострадали. Причиной пожара могла стать изношенность трубы.