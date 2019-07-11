Зеленский высказался против федерализации Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не позволит навязывать стране планы по федерализации.

«Наши страны не только соседи, но и неизменные партнеры. Я заверил госпожу Санду, что Украина и в дальнейшем будет предоставлять всеобъемлющую поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию», – передает его слова ТАСС.

Это заявление он сделал на встрече с премьером Молдавии Майей Санду в Киеве.

«Украина и Молдова объединены одним желанием, чтобы на их территориях не было российских войск. Также мы не позволим навязывать нам любые планы по так называемой федерализации», – добавил президент.

В МИД Украины в июне называли федерализацию страны «российским сценарием».

Экс-президент Украины Петр Порошенко также отвергал возможность федерализации Украины.

На прошлой неделе Зеленский сообщил, что готов выполнять Минские соглашения по урегулированию ситуации в Донбассе в полном объеме.