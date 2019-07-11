В Швеции впервые осужден мужчина по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые применил обвинение по новому закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, об этом говорится в решении суда.

Согласно закону, любой половой акт, при котором один из партнеров не дал ясного согласия, может считаться изнасилованием, даже если жертва не говорила «нет» или не выражала несогласие другим способом.

Прокуратура обвиняла мужчину в том, что он, познакомившись с женщиной в соцсети, вступил в сексуальные отношения с ней без ее явного согласия, передает РИА «Новости» со ссылкой на решение суда.

Обвиняемый сказал, что не понял, что женщина была против полового акта. В решении суда отмечается, что жертва «вела себя пассивно и не показывала явно, что она согласна».

Подозреваемого приговорили к двум годам и трем месяцам тюрьмы, срок включает в себя совершенные ранее им преступления на сексуальной почве, включая преступления против детей.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, как работает новый закон о сексуальном согласии в Швеции.