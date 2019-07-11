«Яндекс» выявил повышенный интерес жителей Волгограда к профессии патологоанатома

«Яндекс» назвал характерные специальности для крупных городов России, изучив запросы со словами «где учат» и «где учиться».

«Как мы это считали: отобрали запросы со словами «где учат» и «где учиться», которые задавали в больших городах в 2018–2019 годах; для каждого города выбрали самую характерную специальность – ту, которой там интересовались часто как нигде и которая попала в топ-30 не более чем в половине изученных городов», – говорится в сообщении в Facebook «Яндекса».

Отмечается, что в разных городах людям приходят разные идеи на счет выбора профессии. Так, в Москве чаще, чем в других городах, думают о профессии аналитика, в Петербурге ищут возможности выучиться на стоматолога, в Сочи видят перспективу в карьере судьи.

Согласно составленной «Яндексом» карте, в Ростове-на-Дону часто ищут профессию «пищевой технолог», в Краснодаре – «проводник», в Новосибирске, Барнауле и Калининграде – «таможенник», в Екатеринбурге – «сварщик».

Самой неожиданной для пользователей Facebook оказалась характерная специальность Волгограда – патологоанатом.

«Волгоград, оказывается, самый оптимистичный город России», – пишут пользователи Facebook.