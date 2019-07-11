Систему электронного голосования решено протестировать дважды до конца лета

До конца лета систему электронного голосования, которая будет впервые применена на выборах депутатов Мосгордумы 8 сентября 2019 года, протестируют еще дважды. В тестах примут участие IT-специалисты и сами кандидаты, сообщил замглавы департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

«У нас всего предусмотрено три глобальных теста этой системы (электронного голосования). Первый проходит сегодня. Второй начинается на следующей неделе – 15-го числа. Мы приглашаем к тестированию профессионалов от IT», – цитирует его АГН «Москва».

По его словам, для IT-специалистов подготовлено задание.

«Это тестирование будет с 15 по 22 июля», – отметил Костырко.

Также в августе тестирование системы электронного голосования проведут сами кандидаты в депутаты Мосгордумы.

«И будет еще третье тестирование для, как мы это называем, профессионалов избирательного процесса: для наблюдателей, для кандидатов, для депутатов, то есть для тех, кто занимается профессиональной политической деятельностью. Это примерно вторая декада августа. Будет работать точно такой же тестовый контур, все будет открыто, то есть можно будет прийти и проверить», – заявил Костырко.

Тестирование системы дистанционного электронного голосования проходит на базе Московской городской думы и будет продолжаться до 20.00. Студенты, желающие принять участие в тестовом голосовании, предварительно могли записаться через личный кабинет на сайте mos.ru с 5 по 10 июля. В рамках тестирования системы студенты выбирают лучшего председателя студенческого совета Москвы из 15 кандидатов.

Ранее Мосгоризбирком утвердил список из трех округов, в которых будет проведен эксперимент по электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской думы седьмого созыва. В эксперименте примут участие округа № 1 – Крюково, Матушкино, Савелки, Силино, Старое Крюково (Зеленоград); № 10 – Бибирево, Лианозово, Северный; № 30 – Чертаново Центральное и Южное. Округа были выбраны путем голосования на портале «Активный гражданин».

Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября 2019 года.