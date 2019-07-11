Наташа Королева оголилась после скандала со Светланой Лободой

После скандала, возникшего вокруг певицы Светланы Лободы, которая якобы украла фото американской модели, выложив ее в свой профиль в соцсети, исполнительница Наташа Королева опубликовала в интернете обнаженное фото.

Королева опубликовала в Instagram фото, на котором она изображена голой. При этом певица стоит на руках.

«Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы (Лободы)! В свои «ягодные» 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут – ШКаНДаЛь!!!! Деффчонки, не ссорьтесь! Вы –богини!» – написала исполнительница (орфография и пунктуация сохранены).

Певица отметила, что закрывает комментарии, «чтобы вы смогли полюбоваться и свое восхищение оставить при себе».

«Я знаю, что я прекрасна!» – добавила она.

Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию, якобы принадлежащую американской модели. Автор снимка обвинила певицу в том, что та украла снимок, при этом отфотошопив его.

Позже фотография исчезла из аккаунта Лободы, а сама она заявила, что не пыталась выдать себя за модель на снимке.

Ранее Лобода опубликовала в соцсетях фото, на котором она запечатлена в кожаном бюстгальтере и коротких шортах черного цвета; комментарий к публикации оставила певица Алла Пугачева.