Туск назвал меры России против Грузии «несправедливыми»

Председатель Европейского Совета Дональд Туск в четверг на пресс-конференции в Батуми назвал российские ограничения против Грузии в сфере авиасообщения и туризма «диспропорциональными», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Диспропорциональные, несправедливые. Они неоправданные ничем», – заявил он.

«ЕС в этом плане полностью солидарен с Грузией», – отметил он.

«Снова подтверждаем территориальную целостность Грузии», – заявил Дональд Туск.

«Мы разделяем общие ценности, Грузия неоднократно показывала приверженность демократическим реформам, установлению верховенства закона. Экономика Грузии становится все более привлекательной для иностранных инвесторов», – сказал он.

Напомним, ранее исполняющая обязанности посла США в Грузии Элизабет Руд заявила, что ограничения, которые вводит Россия против Грузии в сфере авиаперевозок и туризма, являются «непропорциональными».

В Европе также оценили ограничения России в отношении Грузии, назвав «несоразмерным» запрет полетов.

МИД России в ответ на критику запрета авиасообщения России с Грузией напомнил временной поверенной в делах США в Грузии Элизабет Руд о санкционной политике Вашингтона.

Напомним, в июне из-за визита в Тбилиси депутатов Госдумы России на сессию Межпарламентской ассамблеи православия в грузинской столице начались беспорядки, которые вылились во внутриполитический кризис.

После этого Владимир Путин подписал указ о запрете воздушных перевозок из России в Грузию.

Очередной конфликт произошел 7 июля, когда на грузинском телеканале «Рустави 2» телеведущий Георгий Габуния начал свою авторскую программу с ругани в адрес российского руководства.

После этого был опубликован проект Госдумы о санкциях против Грузии. Однако Владимир Путин выступил против этого. Однако накануне в Кремле заявили, что говорить о возобновлении полетов в Грузию еще рано.

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