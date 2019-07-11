После обстрела российских журналистов в Донбассе завели уголовные дела

СК России возбудил четыре уголовных дела о запрещенных методах войны после обстрела украинскими силовиками гражданских лиц, а также российских журналистов в Донбассе, сообщает пресс-служба СК.

По данным следствия, с 28 июня по 6 июля 2019 года украинские военнослужащие обстреляли из тяжелых видов вооружения гражданских лиц и объекты гражданской инфраструктуры в районе городов Донецк и Горловка, сообщается на сайте СК.

«В результате преступных действий украинских военных ранения получили четыре не участвующих в вооруженном конфликте человека», – говорится в сообщении.

Кроме того, 7 июля в районе поселка Коминтерново ВСУ обстреляли журналистов ОАО «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «Звезда». В результате обстрела никто не пострадал.

Уточняется, что в рамках уголовного дела следователям СК России предстоит установить, не явилось ли мотивом обстрела журналистов нежелание украинской стороны допустить объективное освещение в СМИ событий в Донбассе.

Ранее на Украине заявили о «невозможности» выплачивать пенсии жителям Донбасса.