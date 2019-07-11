Российская техника примет участие в учениях в Венесуэле

Российская техника, стоящая на вооружении армии Венесуэлы, будет участвовать в предстоящих в этой стране учениях, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«По большому счету, вооружения и военная техника, которая находится в Венесуэле и которой располагают боливарианские вооруженные силы, – это техника российского производства, поэтому по-другому это просто не может осуществляться», – приводит ТАСС ответ Рябкова на соответствующий вопрос.

Он заявил также, что в Венесуэле нет российского персонала для обслуживания поставленной техники.



«Произошла ротация, я так понимаю, что там сейчас практически нет нашего персонала. Но это не значит, что он не появится там, когда вновь может возникнуть необходимость эту технику обслуживать», – передает РИА «Новости» слова Рябкова.



«Все это в рамках контрактов, это не то, что вот принимается решение командованием или политическим руководством (России), и люди едут в командировку. Странно, что это привлекает такое внимание, это в общем-то отражение искусственного разогрева темы», – сказал замглавы МИД.

Напомним, в среду глава Южного командования ВС США адмирал Крейг Фоллер заявил, что объем поставок вооружений из России в Венесуэлу за последние 10 лет составил 9 млрд долларов.

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