Медведчук призвал не связывать освобождение Вышинского и украинских моряков

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук считает, что освобождение руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и украинских моряков должны обсуждаться отдельно друг от друга.

«Нельзя так говорить, про связки, я бы не применял этот термин, я считаю, что это все-таки освобождение с одной стороны и освобождение с других. Нельзя говорить о каких-то соответствиях или каких-то парах, надо говорить о том, что есть люди, которых надо освобождать. Всех надо освобождать», – сказал РИА «Новости» Медведчук.

По его словам, арест Вышинского «стоит во главе угла» переговоров об освобождении и обмене, однако нельзя говорить о том, что участники переговоров по освобождению удерживаемых лиц занимаются «обменами определенных лиц на определенные».

Ранее главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов посетил в СИЗО Киева Вышинского.

Главреда «РИА Новости Украина» задержали на Украине 15 мая 2018 года. Его обвинили в госизмене и незаконном обороте оружия. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вышинский выступает против его возможного обмена на кого-либо из украинских граждан, содержащихся в российских тюрьмах, так как считает задержание нелегальным и основанном на «абсурдных и лживых обвинениях».